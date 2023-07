Un pannello per non vedenti

Inaugurato nella Basilica di Aquilea (sito Unesco), l’innovativo pannello “Nodo di Salomone”, una tavola musiva tattile che permette anche a chi non vede di generare la rappresentazione tridimensionale del mosaico. In questo modo lo scenario storico e straordinario della Basilica Patriarcale di Aquileia, con la sua distesa di mosaici paleocristiani policromi di oltre 760 mq, risulta oggi fruibile da persone con varie disabilità, anche non udenti o ipoudenti non vedenti o ipovedenti. L’opera è una realizzazione del Gruppo Mosaicisti Ravenna, che da mesi progetta il pannello di intesa con gli esperti della Basilica di Aquileia e dei Musei Vaticani, che ha donato il lavoro. All’inaugurazione sono intervenuti, introdotti dal Direttore della Basilica Andrea Bellavite, l’esperta del Gruppo Mosaicisti Ravenna Anna Caterino e il direttore artistico Marco Santi.