Un parcheggio privato in centro Posti auto nell’ex cinema Moderno Saranno affittati a lunga scadenza

La riqualificazione di piazza Baracca passa anche attraverso il recupero del retro di quello che una volta era il cinema Moderno. L’edificio, nascosto dal condominio che ospitava al piano terra la sala, per parecchi anni è rimasto in uno stato di abbandono e degrado ben lontano dal progetto di parcheggio multipiano con cui era stato concepito. Sembrava ormai che il destino di quel luogo in pieno centro fosse segnato, invece il parcheggio ci sarà, i lavori sono quasi conclusi e l’intenzione della proprietà è di inaugurarlo a metà luglio. Il nuovo parcheggio, il Moderno Garage Park, è della Bayart, società immobiliare il cui ceo è l’imprenditore ravennate Carlo Serafini.

La Bayart ha rilevato il rudere in occasione dell’asta per il fallimento dell’imprenditore immobiliare Ido Werther Casalboni morto nel 2018. Era stato lui infatti, quando acquistò l’intero blocco dello storico cinema, a pensare a un parcheggio a più piani in quel luogo, ma dopo l’inizio dei lavori tutto si era fermato quando era stato realizzato solo lo scheletro in cemento armato. L’attuale proprietà ha deciso di sfruttare il piano terra trasformandolo, dopo un accurato intervento di bonifica, in dodici ampi posti auto, verranno però mantenuti i volumi attuali dell’edificio, così da avere la possibilità, in futuro, di aggiungere uno o due piani. Ogni posto, assegnato nominalmente, sarà dotato di presa elettrica indipendente ed è già predisposto per ospitare una colonnina di ricarica per le auto elettriche, anche ad alta potenza. L’idea è di affittarli come se fossero appartamenti, a lunga scadenza, rivolgendosi ad esempio a chi abita e lavora nelle attività commerciali delle vicinanze.

I parcheggi, non essendo vincolati alla targa di una sola auto ma al nome dell’affittuario, potrebbero ospitare occasionalmente i mezzi di un fornitore nel caso di un negozio, o di un ospite o un familiare nel caso di un privato. Saranno illuminati, per consentire l’accesso in sicurezza anche di notte, e saranno divisi dall’esterno da un’inferriata. L’accesso rimane quello attuale, e cioè dalla stradina laterale al grande condominio che si affaccia sulla piazza, dove sorgeva la sala cinematografica.

Ma gli interventi di riqualificazione dell’area, a pochi metri da Porta Adriana e via Cavour, non si fermano qui: un’altra porzione del blocco del cinema Moderno, quello dell’ingresso principale, è stato acquisito da una società toscana per la realizzazione di un centro dentistico.

Annamaria Corrado