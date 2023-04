Un parco in memoria di Soldati "Medico umano e disponibile"

"Vogliamo ricordare una persona che ha avuto un ruolo davvero importante non solo per Santa Maria in Fabriago, ma in senso più generale per la comunità lughese. Un uomo le cui grandi doti professionali e umane insieme alla costante dedizione, alla sua autorevolezza e alla sua carica di simpatia, erano riconosciute anche al di fuori dei confini entro i quali operava". Sono le parole del sindaco di Lugo Davide Ranalli che, l’altra mattina nella frazione di Santa Maria in Fabriago, ha partecipato alla cerimonia di intitolazione di un’area verde al dottor Gaetano Soldati, dal 1963 al 1996 stimato e ben voluto medico di base nonché odontoiatra sia nella stessa frazione in cui risiedeva, sia a San Lorenzo di Lugo. Oltre a quella di Alessandro e di Anna Maria, figli del medico scomparso il 21 luglio 2019 a 93anni, lo svelamento della targa ha visto la presenza del vicesindaco di Lugo Luigi Pezzi, del presidente della Consulta Stefano Capellari, di don Gabriele Ghinassi e di oltre 150 persone, tra cui diversi ex residenti, alcuni dei quali giunti a Santa Maria in Fabriago da altre province. "È emozionante – ha sottolineato Pezzi – assistere alla presenza di un numero così elevato di persone a un’inaugurazione che è stata fortemente voluta da questa comunità. L’insieme di tutti i nomi di strade, aree verdi e in generale dei luoghi pubblici di un territorio, in un certo senso raccontano la storia dello stesso".

Lu.Sca.