Un party a Villa Rota con incasso in beneficenza

Villa Rota di Piangipane ospiterà giovedì sera un evento benefico. Si tratta di un summer party per aiutare le popolazioni alluvionate "Siamo profondamente vicini a tutti coloro che sono rimasti colpiti e coinvolti nei disastri provocati dagli eventi atmosferici degli ultimi mesi – spiegano gli organizzatori – e per questo motivo abbiamo deciso di fare il nostro piccolo gesto. Sarà un evento su prenotazione, una festa d’estate che inizierà dall’aperitivo nella veranda-giardino per proseguire con un menù degustazione dello chef Walter Bianconi. Il ricavato sarà devoluto alla Protezione civile per supportare i lavori di ricostruzione delle zone colpite dall’alluvione e dagli ultimi disastri". Info:0544415039