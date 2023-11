Un patrimonio milionario, due sorelle e una richiesta d’amministrazione

Due figlie, un patrimonio stimato in 4 milioni di euro e diverse frizioni familiari. Una situazione che ha finito con il coinvolgere prima la magistratura civile e poi quella penale. Per risolversi nei giorni scorsi con due assoluzioni per i diretti interessati. Ovvero per una delle due figlie dell’intestataria del patrimonio - una vedova ultra-ottantenne ravennate - e del marito della prima accusati in concorso di falsa testimonianza. Nonché la stessa donna e il figlio accusati di danneggiamenti e violenza privata (e come nel primo caso difesi dall’avvocato Carlo Benini).

Tutto si era innescato quando una delle due figlie dell’ultra-ottuagenaria, aveva chiesto che alla madre fosse assegnato un amministratore di sostegno. La donna - secondo quanto poi rappresentato in arringa dalla difesa - nel 2017 aveva fatto presente che l’anziana madre era particolarmente disordinata e giocava molto al lotto. Ecco che allora la questione era finita davanti al giudice tutelare. Ed è qui che all’udienza del gennaio 2018 - come da capo d’imputazione - sia lei che il marito avevano riferito che l’anziana aveva una dipendenza compulsiva da gioco, che non aveva la piena consapevolezza del danaro, che alternava momenti di euforia ad altri di depressione e che lasciava la casa in disordine. Una perizia disposta dallo stesso tribunale, aveva poi chiarito che l’ultra-ottantenne era "persona cosciente e allineata rispetto al valore delle cose e del danaro" (con conseguente revoca dell’amministrazione di sostegno). Considerazioni che, dopo specifica denuncia, avevano fatto scattare verso i due coniugi l’accusa di avere mentito: uguale a richiesta di condanna della procura pari a un anno e otto mesi di reclusione. Nel procedimento parallelo, la donna e il figlio (nipote della ultra-ottantenne) erano accusasti il secondo di avere strappato dalle mani della zia (l’altra sorella) un registratore scoperto durante una conversazione e di averglielo distrutto; nonché entrambi di averle tenuto fermo un braccio per riuscire nel loro intento (la richiesta era stata per una condanna a 1.875 euro di multa). La difesa ha negato l’intenzionalità del gesto. E per il falso, ha prodotto foto sulla casa dell’anziana e ha fatto presente che la richiesta era stata per un amministratore terzo che avrebbe gestito tutto un patrimonio di cui da tempo si conosceva l’entità esatta.