’Un percorso fra sostenibilità ambientale e autonomia energetica’

"La realizzazione di impianti irrigui nella vallata del Senio: un percorso fra sostenibilità ambientale ed autonomia energetica" è il tema del convegno organizzato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, che si terrà venerdì 14 aprile, con inizio alle 18, nella sala polivalente dell’ex chiesa di S. Giovanni a Riolo Terme. Aperti dal sindaco Federica Malavolti e dal presidente del Consorzio, Antonio Vincenzi, ai lavori interverranno Cinzia Alessandrini, responsabile dell’Osservatorio del Clima della Regione che parlerà della situazione idrometeoclimatica con proiezioni al 2050; Alberto Montanari, docente di costruzioni idrauliche all’ateneo bolognese, su ’Quali magre attendersi in Emilia e Romagna nel XXI secolo’; Gabriele Minardi, Lucia Bari e Francesco Fabbri, del Consorzio di Bonifica, che interverranno sul ruolo dell’organismo nella progettazione, realizzazione e gestione degli impianti interaziendali e fotovoltaici galleggianti; Luca Manselli, comandante provinciale dei vigili del fuoco e Marco Venturi, ispettore dei vigili del fuoco ravennati che tratteranno il tema della realizzazione di idranti per il prelievo dell’acqua ad uso anticendio in aree collinari e montane e Davide Viaggi, docente al dipartimento di Scienze e Tecnologie agro alimentari a Bologna, sul valore economico degli impianti irrigui per l’agricoltura e il territorio. Concluderanno l’incontro Alessio Mammini, assessore regionale all’Agricoltura e Rossano Montuschi, dirigente di Area del Distretto montano del Consorzio.

c.r.