"Un pesante attacco al nostro territorio"

Erano circa 70 i partecipanti in piazza XX settembre a Ravenna per la manifestazione organizzata ieri in difesa della ex Farmografica Cervia, indetta da Cgil e Uilcom. Tra i manifestanti anche il sindaco di Cervia Massimo Medri. "Con la scusa dell’alluvione – si legge nel volantino sindacale – la multinazionale austriaca Mayr-Melnhof vuole chiudere definitivamente lo stabilimento che ospita la vecchia Farmografica di Cervia e si appresta a licenziare 92 dipendenti. Si tratta di un pesante attacco a Cervia e al suo territorio". Una delegazione di manifestanti accompagnata dal sindaco di Ravenna Michele De Pascale è stata ricevuta dal prefetto Castrese De Rosa. Il colosso austriaco del settore della carta e degli imballaggi è arrivato in Romagna da circa un anno e ha acquisito lo stabilimento cervese di confezioni farmaceutiche rilevando la divisione ’packaging’ dalla britannica Essentra. Da sei mesi l’attività produttiva è ferma a causa dell’alluvione. La convinzione dei sindacati è che la multinazionale abbia sfruttato la situazione a suo favore: "La multinazionale ha confermato la volontà di chiudere, ma entro la settimana prossima ci sarà un incontro in prefettura tra la multinazionale e Focaccia – spiegano Saverio Monno, Sic Cgil, e Ryan Paganelli, segretario generale Uilcom Ravenna – e in questi mesi non solo hanno sfruttato gli ammortizzatori sociali, ma hanno anche goduto dei rimborsi di un’assicurazione aziendale a copertura dei danni subiti e del mancato fatturato. Di fatto è possibile anche che la vertenza arrivi sul tavolo del ministero".

E Riccardo Focaccia conferma il suo interesse per l’azienda. "Abbiamo alcune belle idee sulle quali stiamo lavorando pensando, ovviamente, di mantenere l’attività nel settore della cartotecnica. Sono 10 anni che le multinazionali cercano di delocalizzarla ma noi al massimo la sposteremmo da dove sta per collocarla nella zona industriale di Cervia, una location più consona di quella attuale dove, ad esempio, non è neppure possibile installare i pannelli solari". Intanto, l’altro ieri sera, il Consiglio comunale di Cervia, presieduto da Gianni Grandu, ha espresso la vicinanza ai lavoratori della ex Farmografica: "Ci sembra doveroso, a nome di tutta la città, far arrivare - ha dichiarato - la nostra vicinanza e solidarietà ai 92 dipendenti della ex Farmografica e alle loro famiglie". Ieri infine in Prefettura si sono incontrati Regione, Provincia, Comune di Cervia e rappresentanze sindacali, che hanno ribadito la volontà di cercare nuovi imprenditori disposti a subentrare e a salvaguardare i livelli occupazionali. Il prefetto De Rosa ha chiesto che si avvino a stretto giro interlocuzioni con nuovi soggetti prima di qualsiasi procedura di chiusura. Il 14 dicembre il tavolo si riunirà per riferire gli esiti della ricerca.

Giorgio Costa