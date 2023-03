Un pezzo di Francia a Solarolo All’oratorio il duo Langevin-Doublet

La cantante Laurianne Langevin e il pianista Cyrille Doublet saranno i protagonisti dell’unico concerto in programma a Solarolo nell’ambito del festival itinerante Crossroads. I due artisti si esibiranno oggi all’Oratorio dell’Annunziata (inizio alle ore 21); il duo francese proporrà una scelta di canzoni che sono una sorta di colonna sonora della Parigi del secolo scorso. “Paris-Piaf” è nato come programma concertistico nel 2017 per poi approdare anche su disco nel 2020: la musica legata a una città e all’interprete canora che meglio la rappresenta. Laurianne Langevin e Cyrille Doublet affrontano canzoni che sono vere e proprie pietre miliari della musica francese, originariamente scritte per piccole orchestre e qui, dopo un sapiente lavoro di limatura di tutto il superfluo, portate all’essenzialità del duo voce-pianoforte. Il risultato è tutt’altro che nostalgico, riuscendo anzi a esprimere soprattutto la Parigi odierna.

Laurianne Langevin e Cyrille Doublet sono entrambi nati nel 1977 ed entrambi espatriati in Italia. Laurianne è ballerina, attrice e cantante (diplomata in canto lirico). Il suo repertorio canoro spazia dalla musica antica alla chanson. Cyrille si è formato come pianista classico, specializzato nel periodo barocco. È stato l’incontro con Laurianne a segnare un punto di svolta nel suo percorso musicale. Biglietti: prezzo intero euro 12; ridotto 10. L’Oratorio dell’Annunziata si trova in via Foschi 5. Biglietteria serale dalle ore 19:30: 338 2273423- Informazioni e prenotazioni: Jazz Network al numero 0544405666