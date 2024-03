"Un Piano industriale per aiutare i bagnini"

Sala gremita per l’incontro ‘Le spiagge di Cervia verso il futuro. Oltre la Bolkestein’ organizzato dalla Cooperativa Bagnini di Cervia ieri pomeriggio all’hotel Dante. Il tema delle concessioni balneari, infatti, è ormai una scure anche per Cervia e la preoccupazione è tanta, considerando soprattutto lo stato di incertezza in cui si naviga. Una preoccupazione, poi, che vede certamente in prima fila i bagnini ma anche, subito dopo, l’intero comparto turistico che teme cambiamenti tali da snaturare il settore tipicamente romagnolo legato al mondo balneare. E la Cooperativa Bagnini lancia una proposta chiamata ‘Piano Industriale’ che raccoglie progetti destinati a riqualificare l’offerta turistica - quale maxi investimento - che può portare benefici anche nelle eventuali gare pubbliche che si svolgeranno a Cervia. In numeri si parla di circa 200 imprese e quasi 2.000 lavoratori su più di 8 km di costa. Tre i punti focali su cui si concentra il Piano: costa che si trasforma con l’installazione del fotovoltaico, accessibilità a tutte le fasce fragili e deboli puntando alla Bandiera Lilla e sostegno ai soci che parteciperanno al piano con un affiancamento durante la fase di gara – se e quando ci sarà – nonché nel reperimento di risorse economiche. A riassumere l’idea è stato il presidente della Coop Bagnini Fabio Ceccaroni: "La questione Bolkestein si sta avvicinando. Come Cooperativa abbiamo sempre detto che ci saremmo occupati di trovare un piano b in caso in cui le evidenze pubbliche si fossero materializzate. Ancora oggi noi auspichiamo che il Governo, all’ultima curva, possa dare una soluzione alle nostre imprese che sia diversa dalle aste e che possa essere più favorevole agli attuali concessionari. A oggi, però, si sta avvicinando quel momento e noi continuiamo a lavorare con il gruppo di professionisti per un ’Piano Industriale’ che fronteggi il problema che viviamo da più di 10 anni. La Cooperativa non è mai stata a favore delle evidenze pubbliche ma, se arriveranno, serviranno degli strumenti che sfrutteremo per innalzare, a prescindere, la qualità dell’offerta turistica".

Ha proseguito poi il consigliere con delega alla Bolkestein Danilo Piraccini spiegando: "Abbiamo alcuni elementi sui quali poter ragionare previsti dalla normativa italiana ed europea. Sappiamo, intanto, che le imprese dovranno correre da sole nei bandi. Abbiamo quindi elaborato una idea, diventata progetto, e i nostri soci aderendo possono avere benefici nelle varie materie. Un progetto con capitoli ancora aperti ma con un impianto generale già delineato. Siamo fiduciosi in questo senso. Se escono le gare i nostri soci avranno questo sistema. Un progetto con benefici non solo per chi partecipa alle gare ma per l’intera impresa turistica. Abbiamo poi valutato di estendere l’apertura anche agli imprenditori che, per varie ragioni, non sono associati alla Cooperativa Bagnini. In questo momento serve unità". All’incontro hanno partecipato anche l’assessore regionale Andrea Corsini e il team di professionisti che stanno lavorando al ‘Piano Industriale’: Massimo Ferruzzi, amministratore Unico JKC, Serena Sileoni, senior fellow Istituto Bruno Leoni, Romina Maresi, Presidente Cooperativa San Vitale Ravenna, Gabriele Fregonese, consulente Sinloc e Alessandro Pin, Energia Condivisa Aess.

Ilaria Bedeschi