Alle 21 di stasera, al teatro comunale ‘Walter Chiari’ di Cervia, arriva ’E’ Prinzipì’, omaggio alla ricchezza della tradizione linguistica e musicale di casa nostra per il centenario dalla prima composizione di Secondo Casadei. Un ’Piccolo Principe’ tutto romagnolo, raccontato dall’attore Gianni Parmiani nella versione tradotta dai due autori faentini Gilberto Casadio e Renzo Bertaccini. Ad accompagnarlo, le musiche di Casadei, eseguite in una chiave sinfonica originale e inedita dall’ensemble La Corelli negli arrangiamenti del maestro Giorgio Babbini, direttore ospite della serata. Uno spettacolo reso ancora più coinvolgente dalla partecipazione dei ballerini del Gruppo Malpassi. Biglietti 10 euro intero, 5 ridotto under 25, disponibili all’indirizzo biglietteria@lacorelli.it.