Un piega per gli alluvionati Domani a Bagnacavallo

’Una piega per gli alluvionati’. Si intitola così l’iniziativa a scopo benefico che domenica 10 settembre, dalle 9,30 alle 18,30 si svolgerà all’interno dell’ex mercato coperto di Bagnacavallo. Promossa dalla quasi totalità delle parrucchiere e estetiste della città, la giornata servirà a raccogliere fondi che saranno consegnati all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna affinchè siano distribuiti alle famiglie in difficoltà dopo l’alluvione di maggio. "Una iniziativa analoga è stata realizzata a Faenza – spiegano gli organizzatori –. Il contesto che lì si è creato ci è piaciuto e ne abbiamo organizzato uno simile". Oltre a parrucchieri ed estetiste saranno presenti un punto di ristoro allestito dal bar Chiribilli e banchetti dedicati ai prodotti di Natura Nuova e alle attività della società sportiva Fulgur. "I clienti potranno accedere senza prenotazioni – continuano –. Lo spazio sarà diviso in due settori, uno riservato a tagli e pieghe e l’altro ai trattamenti estetici". In cambio, chi vorrà farsi capelli o unghie dovrà contribuire con una donazione a partire da una cifra minima di 15 euro. "Nessuno di noi tratterrà denaro per le spese visto che le aziende che ci forniscono il materiale ce lo hanno donato – sottolineano gli organizzatori –. Noi, oltre a mettere a disposizione gratuitamente il nostro lavoro, abbiamo contribuito autotassandoci per il materiale promozionale". Le attività che partecipano sono: Ebrornella, DG Debora acconciature, Stefania Sas di Laghi Stefania, Hair Studio di Romina, Profili by Roby, Parrucchieri Dreams di Mancini Glenda, Parrucchiera Kathia, New look di Irene e Kathia, Hair Lab di Morini Lara, Barbara acconciature, AS Alessia Sportelli, My Colors LL I Parrucchieri, AE Alessandro e Eleonora, Ciuffo di Alice di Porati Alice, La Fonte della bellezza di Franti Marianna, Estetica Sandra di Ciani Sandra, Monnalisa naturalmente bellezza, L’angolo del benessere estetica.

Monia Savioli