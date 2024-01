Un pizzaiolo faentino a Sanremo

Un faentino alla corte di Sanremo per preparare le pizze senza glutine a vip e cantanti. C’è anche Salvatore Battiloro, giovane e talentuoso artigiano originario del napoletano ma da anni a Faenza assieme alla sua famiglia, tra i quaranta specialisti della pizza che arriveranno da tutto il mondo per sfidarsi a villa Ormond, che quest’anno si trasformerà nel Villaggio del Festival, e che ospita la seconda edizione del ’Pizza Festival’, la competizione gastronomica ideata da tre maestri pizzaioli: Francesco Fortuna, Gennaro Galeotafiore e Franco Buccinnà. La manifestazione è stata pensata in contemporanea al festival di Sanremo davanti a una giuria di pizzaioli esperti (Salvatore Lioniello, Marco Quintili, Pietro Fontana, Jessica de Vivo, Loredana Errichiello, Francesco Pucci e Wlady Nigro di Calabria Food Porn) mentre le creazioni preparate dai concorrenti ‘con le mani in pasta’ verranno servite a personaggi ospiti della riviera ligure e ai cantanti che in quei giorni si ritroveranno nella città dei fiori per la gara canora, dal 5 al 10 febbraio. "Sono molto orgoglioso – racconta il giovanissimo artigiano faentino che preparerà le sue pizze nella serata dell’8 febbraio – di partecipare alla manifestazione quale ambasciatore della pizza senza glutine per l’Emilia Romagna. In questi giorni sto studiando cosa proporre, probabilmente una ‘marinara’ rivisitata per la quale sto facendo alcune prove; mi piacerebbe servirla con una maionese di alici e un crumble di olive. La sera stessa sapremo come si esprimerà la giuria".

Salvatore Battiloro, appena 24enne, figlio d’arte di una famiglia divenuta un punto di riferimento per la pizza a Faenza, non è per nulla nuovo alle partecipazioni ai concorsi stellati. Lo scorso anno infatti si era classificato al secondo posto al Campionato del mondo ’Pizza senza frontiere’ nella categoria dedicata alla pizza senza glutine. Quest’anno invece, dopo l’esperienza sulla Riviera dei fiori, parteciperà all’edizione 2024 del Campionato del mondo ‘Pizza senza frontiere’ a Rimini dal 18 al 20 febbraio, all’interno della cornice della Fiera Beer & Food Attraction, durante la quale si sfideranno pizzaioli professionisti provenienti da ogni nazione del mondo. "Quest’anno al Campionato mondiale oltre alla pizza senza glutine parteciperò in una delle sezioni più dure, la Pizza napoletana classica" conclude Battiloro. La tenacia e l’amore per questo mestiere non è stata fiaccata neppure nei giorni delle alluvioni. Il 16 maggio la rottura del Lamone in via Fratelli Bandiera portò acqua e fango al Girasole, l’attività di famiglia in via Della Valle. Oltre mezzo milione di euro di danni tra attrezzature, macchinari e merci, che però non hanno fermato la volontà di rinascita, avvenuta con una festa in grande stile a fine ottobre dopo un enorme lavoro di recupero di quegli spazi.