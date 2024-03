Un poema drammatico a quattro mani

Domani, alle 17, nella Sala multimediale dei Chiostri francescani (via Dante 3) ci sarà la presentazione del poema drammatico ’Gli Allighieri’ (proprio con due ’elle’, ndr, Giorgio Pozzi Editore) di Francesco Cazzamini Mussi e Marino Moretti. Interverranno Alfredo Cottignoli, Alessandro Merci, il conservatore di ’Casa Moretti’ Manuela Ricci e l’assessore alla cultura del comune di Cesenatico. ‘Gli Allighieri’ è il secondo dei quattro poemi scritti da Moretti e Cazzamini Mussi per celebrare i grandi del passato e rappresenta, come annota il curatore Alessandro Merci, "uno degli esiti più alti e originali della vasta produzione teatrale di soggetto dantesco fiorita tra il XIX e il XX secolo". Dante, a differenza di altri drammi, non compare mai sulla scena ma, scrive Alfredo Cottignoli nella Postfazione, "ciò non toglie che, pur in absentia, sia lui, il poeta della Commedia, il vero protagonista del dramma, ove, anche da morto, egli è sempre presente, e più che mai vivo nel ricordo dei suoi figli e sodali e nella luce della sua poesia". Il dramma, che all’inizio del Novecento ebbe due edizioni (1909 e 1910), viene oggi riproposto in veste moderna con le illustrazioni liberty di Carlo Felice Zanelli e contribuisce a riscoprire un segmento poco noto della produzione di Moretti che in gioventù ebbe ambizioni di attore come dimostra la sua frequentazione a Firenze della scuola di recitazione diretta dal ravennate Luigi Rasi. Come attore, però, non ebbe fortuna tant’è che su consiglio di Rasi abbandonò definitivamente il sogno di calcare le scene ma evidentemente la passione del teatro mai lo abbandonò e da attore mancato si trasformò in drammaturgo. Va infine ricordato che ’Gli Allighieri’ è l’ottavo titolo della Collana ’Studi e testi’ del ’Bollettino dantesco’ nata nel 2019 e diretta da Alfredo Cottignoli, Franco Gàbici e Emilio Pasquini, una iniziativa editoriale per mantenere vivo l’interesse per Dante e la sua opera.