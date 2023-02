Un pomeriggio al club, crescere leggendo

C’è del vero in queste dure sentenze? È probabilmente una delle domande che si sono fatte anche le professoresse Toccaceli e Davalli quando, ormai un anno e mezzo fa, hanno deciso di aprire un club dei lettori come attività pomeridiana da proporre ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Sacro Cuore di Lugo. Di sicuro una bella sfida quella che decisero di accettare: sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie su questo tema sempre attuale. Sarà poi vero che in questo mondo sempre più digitalizzato, tra mille app e nuovi social, non c’è più spazio per sfogliare lentamente le pagine di un libro, per imparare a riconoscere il profumo della carta appena stampata, o ancor di più, per spiegare le vaste vele della nostra immaginazione e lasciarci trasportare per qualche ora in altri posti, in altri mondi, in altre storie, in nuove vite?

Per ora i ragazzi sembrano voler dimostrare il contrario. Il primo dato che permette di affermarlo è la partecipazione: più della metà dei ragazzi della scuola ha aderito e continua a partecipare al club. La formula è semplice, ma sta dando buoni frutti: ai ragazzi viene indicato il titolo di un libro che devono procurarsi e i capitoli che dovranno leggere, di volta in volta, tra un incontro e quello successivo. Poi, nel pomeriggio del club, vengono proposte loro delle attività e dei momenti di riflessione per ragionare insieme e confrontarsi liberamente sul tema principale individuato tra i capitoli letti e scelto come cardine delle attività per quell’incontro. Diversi sono quelli già affrontati in questo primo quadrimestre partendo dall’amicizia e dai legami che essa comporta, attraverso la fiducia, la musica e il suo potere di evasione, sino ad arrivare ai traumi e al dolore nella nostra vita.

Anche dal mondo degli adulti sono arrivati dei feedback positivi. Infatti lo scorso autunno, in occasione dell’iniziativa nazionale #ioleggoperchè, grazie alla disponibile collaborazione della libreria contabile di Lugo, i ragazzi del club, supportati dai professori, hanno organizzato un’attività pomeridiana aperta al pubblico, a cui hanno partecipato numerosi genitori, amici e parenti. Il tema era quello dell’inclusività e i ragazzi, durante l’organizzazione di questo evento, l’hanno affrontato cercando di capire come anche la lettura possa diventare uno dei sentieri per camminare insieme in questa direzione. Hanno scoperto che esistono tante tipologie di libri e supporti e molteplici modalità con cui i libri possono esser letti; e ancora, si sono confrontati sull’inclusività, leggendo brani presi da vari libri sull’argomento. In questo modo, in occasione dell’evento, suddivisi lungo un libero percorso a stand, hanno presentato ed esposto le loro scoperte e i brani letti agli attenti ascoltatori che di volta in volta si susseguivano. Da parte di tutti gli adulti presenti sono arrivati positivi riscontri, apprezzamenti entusiasti e incoraggiamenti nel proseguire questa coinvolgente iniziativa del club.

Questo ci permette di rispondere alle domande iniziali con la convinzione che "non facciamo di tutta l’erba un fascio", proprio come hanno dimostrato i nostri ragazzi qui alla Sacro Cuore, e aggiungeremmo "andate a dire al signor Mark Zuckenberg che può pure tenersi il suo Metaverso, che noi non ne abbiamo bisogno finché abbiamo al nostro fianco un buon libro!".

Scuola media

‘Sacro Cuore’

di Lugo

Prof.ssa Gaia Toccaceli