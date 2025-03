Un pomeriggio tra poesia e lirica

Sabato alle ore 18 il negozio di musica Jean Music Room in via Girolamo Rossi propone un pomeriggio tra poesia e musica lirica, organizzato in collaborazione con Rinascimento Poetico. Saranno presenti alcuni poeti ravennati, tra cui Alessandra Melandri, Cristina Maioli, Cristina Croatti e Giovanni Battista Guidi, e lette pubblicamente le poesie selezionate con la chiamata pubblica lanciata dal negozio e con scadenza il 26 marzo. Prima e dopo la lettura di poesie, per la prima volta in città, si potrà assistere a un dj set con vinili di Gianni Corbari, proprietario del negozio, fuori dagli schemi. Protagonista assoluta la musica lirica. La partecipazione alla chiamata pubblica è gratuita e aperta a tutti. Basta inviare una poesia a jeanmusicroom@gmail.com entro oggi con oggetto “Poesia di Primavera” e si potrà candidare il proprio componimento. Le poesie selezionate saranno lette dai poeti sabato.