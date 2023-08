"Un ponte di collegamento tra Borgo e centro"

Dietrofront sulla raccolta porta a porta, rendere pubblico il progetto di rifacimento della rete fognaria, informare i cittadini sul piano di manutenzione dei fiumi Lamone e Marzeno e sulla messa in sicurezza degli argini, semplificare la burocrazia, trovare soluzioni per l’emergenza abitativa, costruire entro l’autunno un ponte militare carrabile di collegamento tra Borgo e centro cittadino, e attivare una conferenza permanente sull’alluvione.

Questo il contenuto dell’istanza che i rappresentanti dei comitati dei quartieri faentini alluvionati Orto Bertoni, Borgo, Via Della Valle e Bassa Italia, hanno inviato nella giornata di sabato al Comune di Faenza. I comitati stanno infatti facendo fronte comune, confrontandosi già da qualche settimana con l’obiettivo di trovare linee e strategie comuni "per fare fronte ai problemi gravi e ancora irrisolti seguiti all’alluvione del 16 maggio scorso, nel tentativo di rappresentare in modo congiunto tutti i 22mila faentini che sono stati colpiti dall’evento calamitoso".

Nei giorni scorsi i rappresentanti dei comitati avevano presentato un’istanza alla Regione, proponendo suggerimenti su temi di competenza regionale e chiedendo di incontrare il commissario alla ricostruzione, generale Figliuolo, e il governatore dell’Emilia-Romagna Bonaccini. Stavolta invece i comitati hanno interpellato l’amministrazione manfreda, chiedendo un incontro all’inizio di settembre, in maniera specifica a comune e Hera.

E inoltre "di rendere pubblica la convenzione, le mappe della rete fognaria delle zone critiche, il progetto e il relativo cronoprogramma dei lavori di rifacimento dell’intera rete di Faenza", nonchè "di smaltire i rifiuti ancora presenti nelle strade e non ancora rimossi, mantenendo la continuità anche durante i lavori di ristrutturazione, e lasciando attive tutte le isole ecologiche".

Sempre al Comune, ma sul tema della sicurezza idrogeologica, i comitati hanno chiesto di "pubblicare il piano di manutenzione dei fiumi Lamone e Marzeno e i progetti del rifacimento e della messa in sicurezza di tutti gli argini".

Per quanto concerne la burocrazia, i cittadini vorrebbero che fosse semplificato "il complesso di nuove norme emanate dopo l’alluvione, predisponendo un vademecum su Cis, Cas, perizie, fatture, e detrazioni". Sul tema Ponte delle Grazie, attualmente interdetto al transito di veicoli motorizzati, i cittadini di tutti e quattro i quartieri hanno chiesto agli amministratori di garantire un collegamento entro l’autunno, anche mediante il ricorso a un ponte Bailey. Infine, oltre ad attivare una "conferenza permanente sull’Alluvione" ai fini dell’informazione sull’andamento della ricostruzione, i comitati hanno chiesto al comune di trovare soluzioni per l’emergenza abitativa "centinaia di cittadini alluvionati con l’arrivo dell’autunno non sanno ancora dove potranno andare a vivere".

Damiano Ventura