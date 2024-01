Un posto da cuoco al ristorante Amaranto

Si cerca un cuoco (l’offerta scade domani). Il ristorante Amaranto, specializzato in cucina vegetariana e vegana, e situato nel centro storico di Ravenna, è alla ricerca di un cuoco. Ovviamente l’offerta per la ricerca di questa figura professionale è rivolta ad ambo i sessi. Viene richiesta un’esperienza pregressa nella mansione ricercata. Viene considerato titolo preferenziale il possesso del diploma di scuola media superiore e l’essere automuniti. La qualifica Istat è ’Cuochi in alberghi e ristoranti’ e la sede del lavoro è Ravenna. Il tipo di contratto, come lavoratore dipendente, è a tempo determinato mentre l’orario di lavoro proposto è a tempo pieno: dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 22.30.