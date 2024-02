Un posto da tornitore a tempo indeterminato

È disponibile un posto da tornitore manuale, scadenza dell’offerta il 16 febbraio 2024.

Un’azienda di lavorazioni meccaniche di Lugo è alla ricerca di una figura professionale – a norma di legge la richiesta è rivolta ad ambo i sessi – per l’utilizzo del tornio parallelo, per utilizzo di strumenti di misura quali calibro, micrometro, alesametro e così via, con lettura del disegno tecnico. Vengono richiesti un’esperienza pregressa al tornio parallelo, la capacità di lettura del disegno tecnico, il possesso della patente di guida di tipo B. Inoltre è considerato titolo preferenziale l’essere automuniti. Il contratto offerto è a tempo indeterminato mentre l’orario è a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.