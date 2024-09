Un posto medico avanzato. Per le emergenze al porto

Un investimento per la sicurezza e per la tranquillità dei cittadini. È quello che ha deliberato la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna che, rispondendo con immediatezza a una richiesta del prefetto Castrese De Rosa, ha prontamente deliberato un contributo per dotare la Croce Rossa Comitato di Ravenna di un posto medico avanzato destinato in modo particolare all’area portuale, ma pronto a qualunque tipo di utilizzo in casi di emergenza. In pratica il posto medico avanzato è una struttura allestibile in tempi rapidi, senza la necessità di corrente elettrica, che può intervenire a supporto delle altre già in dotazione dell’Ausl Romagna sia per le operazioni di soccorso e triage nelle aree individuate sia per il primo trattamento sanitario. Il posto medico, pronto a entrare in azione partendo dalla sede della Croce Rossa Comitato di Ravenna, è completato da un rimorchio in grado di garantire i tempi minimi di intervento in caso di emergenza, da un monitor multiparametrico Dae per una più efficiente gestione dei pazienti all’interno del posto medico e da un ponte radio con le relative radio portatili al fine di comunicare agevolmente anche in casi estremi come la mancanza di corrente in una grande area emergenziale.

La dotazione di un posto medico avanzato è espressamente prevista dai Piani di sicurezza delle aziende a rischio di incidente rilevante, molte delle quali sono insediate nel polo chimico di Ravenna. Tali piani rientrano nella pianificazione di Protezione civile a tutela della popolazione che vive in particolare nella zona industriale portuale, dove sono presenti numerosi impianti nei quali la possiblità di un incidente, con sostanze infiammabili, esplosive e tossico-nocive, possono estendere i propri effetti anche oltre la zona del porto. In questi casi l’attività di soccorso tecnico urgente è dei vigili del fuoco, ma l’Ausl con il supporto della Croce Rossa e con l’installazione di un posto medico avanzato è in grado di intervenire prontamente nel trattamento sanitario, nell’evacuazione e nelle risorse di primo livello per l’emergenza.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, sempre sensibile alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini e attenta a cogliere le opportunità di intervento per la comunità, risponde con un contributo di 60mila euro complessivi a una precisa esigenza di sicurezza e di prevenzione, garantendo la dotazione di una struttura medica avanzata e funzionale in grado di minimizzare i tempi di intervento e assicurare la migliore efficacia di trattamento sanitario in un’area economica e produttiva sempre particolarmente importante e strategica per la Romagna e l’Italia.