Un posto per addetto a segreteria amministrativa

Un’azienda specializzata in marketing digitale, per ampliamento del proprio organico, è alla ricerca di una figura professionale – a norma di legge l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – dinamica ed estroversa per la gestione dell’amministrazione: dalla prima nota a F24, dalla fatturazione attiva e passiva alla gestione delle banche. Viene richiesta un’esperienza pregressa di almeno 5 anni e la conoscenza di fatture in cloud, team system, Mepa e conoscenza dei programmi del pacchetto Office.

Il titolo di studio richiesto è un diploma di scuola media superiore che permetta l’accesso all’università. La sede del lavoro è Ravenna e l’orario proposto è a tempo pieno. Scadenza il 2 gennaio 2024