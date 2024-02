Un posto per addetto allo stampaggio di materie plastiche alla B.B. Plast

C’è tempo fino al 12 febbraio per diventare addetto stampaggio materie plastiche. L’azienda B. B. Plast con sede ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, è alla ricerca di una figura professionale che si occupi dello stampaggio di materie plastiche utilizzando presse ad iniezione, unitamente a tutte le altre attività di preparazione dei materiali e del controllo qualità, assemblaggio di componenti stampati. Viene considerato titolo preferenziale per la candidatura, il possesso di un diploma di scuola media superiore, inoltre il possesso del patentino per il carrello e l’essere automuniti. La sede del lavoro è Alfonsine mentre la qualifica Istat è "Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica e assimilati". Contratto da lavoratore dipendente, a tempo determinato. Orario a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, con due possibili turni, dalle 6 alle 14 o 14-22.