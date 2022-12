Un premio agli atleti e ai valori dello sport

Grande festa ieri al palazzetto di via Sabin a Lugo in occasione della Giornata dello Sport. La città si è stretta attorno ai suoi atleti nella cinquantunesima edizione dell’evento che è tornato a svolgersi nella sua formula originale, dopo due anni caratterizzati dalle limitazioni per la pandemia. "È stata una grande soddisfazione aver premiato così tanti atleti che per questa città costituiscono un vanto – ha detto il sindaco Davide Ranalli –. La Giornata dello Sport ci permette ogni anno di riconoscere il giusto valore all’impegno di tanti giovani e di chi li allena e li segue giorno dopo giorno. È una comunità che dona tanto alla nostra Lugo perché lo sport è divertimento ma è anche fatica, tenacia, correttezza, tutti valori importanti per un’autentica cittadinanza attiva. Saluto Cristian Zanzi del nostro Ufficio Sport che ha organizzato la Giornata ma è stato fermato dall’influenza, a lui il nostro grazie". Assente a causa dell’influenza anche la campionessa di pallavolo, Serena Ortolani.

Tra i premiati di ieri spiccano otto atleti e il tecnico della nazionale di dodgeball, sport che a Lugo ha un suo particolare seguito. In primo piano anche le atlete della ginnastica ritmica, atleti e atlete della scherma e della pallacanestro. Ma Lugo può vantare anche campioni nel nuoto, nel sitting volley, nel motociclismo e nel surf da onda, ai quali è andato il riconoscimento dell’Amministrazione.

‘Ambasciatore Unione Nazionale Veterani dello sport’ per questo 2022 è Guido Marzari, il più longevo dei maestri azzurri di scherma, vera bandiera di questa disciplina. Assegnati, poi, il 35° memorial ‘Guido Baracca’ a Giovanni Sistro, storico calciatore del Baracca Calcio negli anni settanta, poi allenatore e promotore di attività sociale sportiva con bambini ed adulti, attività che segue ancora oggi. Il 17° memorial ‘Antonio Bignardi’ è invece stato consegnato alla Tennistavolo Lugo, mentre il 7°memorial ‘Gianfranco Betti’ a Italo Benazzi e il 21° premio sponsor alla Bcc Ravennate Forlivese e Imolese. Altri riconoscimenti particolari sono andati a Andrea Benvenuti, giovanissimo pilota di supermoto, Romano Randi, ex ciclista professionista, Samuel Magnani giocatore di pallamano under15, Moto Club F. Baracca stella d’argento Coni.

"Questa giornata è un fiore all’occhiello della nostra Amministrazione comunale – ha dichiarato il vice sindaco con delega allo Sport, Pasquale Montalti –. Atlete, atleti e dirigenti sportivi, finalmente liberi dalle restrizioni, si sono incontrati oggi in un momento molto emozionante per tutti gli sportivi. Per l’occasione voglio ricordare una recente pubblicazione che ha messo al centro di una moderna pedagogia l’interazione fra bambini e adolescenti e gli elementi della natura circostante. Per questo intendiamo impegnarci per dare concretezza alla pratica del gioco all’aperto, utilizzando i parchi della città e realizzando un’integrazione fra servizi educativi e società sportive, che valorizzi l’attività motoria per una crescita consapevole della personalità dei nostri bambini e adolescenti".