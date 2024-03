Un presidio per la pace

La guerra annulla ogni diritto. Su questo tema, le donne della Casa di Ravenna scenderanno in piazza domani: dalle 8, all’angolo tra via Cavour e via Barbiani sarà allestito un banchetto per la distribuzione della mimosa, curato da Udi. Alle 9.30, nell’open air Gallery di via Zirardini, si inaugurerà la seconda mostra “Le donne di Ravenna”. Il momento principale sarà il presidio in piazza del Popolo dalle 17 alle 18 con letture di donne di pace e l’intervento dell’onorevole Bakkali di ritorno da Rafah.