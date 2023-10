Un progetto in Libia per la Rosetti Marino Rosetti Marino, presieduta da Stefano Silvestroni, ha ottenuto un ordine da Saipem per un progetto da oltre 300 milioni per un consorzio libico. Il lavoro comprende ingegneria, costruzione e installazione di un modulo di recupero del gas. Completamento previsto inizio 2026. Oscar Guerra: "Ridurrà le emissioni di CO2 in Libia".