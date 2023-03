"Un progetto per convivere coi pavoni"

I pavoni di Punta Marina continuano a far discutere e ora Clama propone un progetto sperimentale per la convivenza con gli animali. L’associazione animalista risponde al consigliere Pd Haxhibeku, che nei giorni scorsi ha fatto presenti le criticità lamentate dai cittadini di Punta Marina negli anni. "La nostra associazione – scrive Clama –, assieme ad altre associazioni della regione e molti residenti, ha da subito espresso contrarietà all’ipotesi del trasferimento", aggiungendo che l’allevatore che si era proposto di catturarli e che poi si è tirato indietro "per sua stessa dichiarazione avrebbe proceduto alla vendita per scopi che non è possibile conoscere". Ciò che l’associazione invece propone è "individuare, in concerto con esperti, un progetto sperimentale per la convivenza fra residenti e pavoni, comprendente cartellonistica con istruzioni sul comportamento da tenere in presenza degli animali".