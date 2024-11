Un punto ristoro al Mar: "Il museo, luogo da vivere"

Il Mar Art Caffè Garden Bistrot, gestito dal Mercato Coperto, inaugura venerdì alle 18 con un brindisi di bollicine e un dj set esclusivo fino alle 21.30. Questo nuovo spazio, immerso nel cuore del Museo d’Arte della città, non sarà solo un luogo dove gustare prelibatezze, ma anche una vetrina per le originali opere realizzate dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna.

Pensato per dare voce ai giovani talenti, il Mar Art Caffè Garden Bistrot ospiterà regolarmente esposizioni di artisti emergenti, creando un ponte tra la vivace realtà creativa della città e il pubblico del museo. Inoltre, gli ambienti del bistrot sono disponibili per eventi privati o aziendali: aperitivi, ricevimenti, team building e molto altro, anche oltre gli orari di chiusura del MAR.

La gestione dello spazio è stata affidata al Mercato Coperto dopo una selezione pubblica innovativa, basata sulla qualità delle proposte progettuali e degli investimenti migliorativi. Questo approccio, unico e non scontato, riflette la visione moderna del museo come luogo di socialità, inclusività e sperimentazione.

"Il Mar non è solo un luogo da visitare, ma da vivere quotidianamente, sia per i cittadini che per i turisti", dichiara Fabio Sbaraglia, assessore alla Cultura. "Abbiamo lavorato per trasformare il museo in uno spazio accessibile e radicato nella comunità, valorizzando il potere inclusivo dell’arte. Grazie a partner qualificati, come il Mercato Coperto, che curano con attenzione luoghi chiave come la caffetteria, rafforziamo il ruolo del museo come polo di incontro e cultura".

Inaugurazione speciale e arte fino a tarda sera. Durante l’evento inaugurale sarà possibile visitare, fino alle 21.30, la straordinaria mostra I’M A MOSAIC! Da Severini, Sironi e Fontana a Paladino, Plessi e Samorì. A partire dalle 18, l’ingresso al museo sarà disponibile a una tariffa ridotta di soli 5 euro.

Per informazioni è possibile utilizzare l’email marcaffe@mcravenna.it, telefono: 0544 1963582