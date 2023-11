Un quiz digitale per far scoprire la ceramica "Sì Ceramica!" è un progetto didattico che sfida ragazze e ragazzi con un quiz digitale per conoscere il mondo ceramico. 350 classi delle scuole medie delle province di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Modena e Ravenna sono coinvolte. Premi in materiale didattico per le migliori frasi descrittive. Progetto triennale di Confindustria Ceramica.