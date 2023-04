Un razzo nello spazio Il progetto Stratos V coinvolge un ravennate Il decollo sarà in Spagna

Da Cape Canaveral, dalla Guyana Francese, dal cosmodromo di Bajkonur, ma anche dall’Europa: nella corsa allo spazio che sta caratterizzando il decennio da poco iniziato le università europee sono tornate in prima fila nel campo dell’esplorazione spaziale. Fra queste l’Università Tecnologica di Delft, nei Paesi Bassi, al cui progetto Stratos prende parte anche uno studente ventenne ravennate, Gregorio Boccaccini, al secondo anno di studi in Ingegneria. "L’obiettivo di Dare – acronimo di Delft Aerospace Rocket Engineering – e del suo Stratos V, la quinta generazione del razzo sperimentale, è appunto quello di spingersi quanto più possibile vicino allo spazio", spiega Boccaccini. Negli anni ‘90 i protagonisti della corsa alla conoscenza del cosmo hanno cessato di essere gli astronauti, in favore di fisici e ingegneri, disseminati fra il Cern di Ginevra, i laboratori collegati prima al telescopio Hubble e ora al suo successore Webb, o ancora quelli dell’interferometro Virgo a Cascina – rilevatore delle onde gravitazionali ipotizzate da Einstein – o, nel prossimo futuro, il sistema di radiotelescopi Ska posto fra il Sudafrica e l’outback australiano. "E’ vero: da qualche decina d’anni gli astronauti non sono più percepiti quali esploratori, ma piuttosto come i ‘tecnici della Stazione spaziale’", riflette. La situazione però evolverà: la corsa allo spazio è ripartita – questa volta gli avversari in campo sono la Cina e le nazioni occidentali: i rivali degli astronauti non sono più i cosmonauti russi ma gli ‘yuháng yuán’ – e mentre fino al 2010 si ipotizzava che l’esplorazione di Marte sarebbe stata compiuta dai più efficienti robot, oggi nessuno ha dubbi sul fatto che sia aperta la competizione per stabilire chi, per primo, manderà un essere umano a piantare una bandierina sul pianeta rosso. "Il settore dell’aerospazio è in pieno boom, registriamo a cadenza regolare nuovi lanci, con sempre nuove tecniche e nuovi obiettivi". Stratos V intende scrivere un proprio capitolo nell’allargamento degli orizzonti dell’esplorazione spaziale: "Sarà ad esempio un razzo a propulsione liquida, alimentato dal cosiddetto ethalox, cioè una miscela di etanolo e ossigeno liquido. Un’altra delle sue peculiarità più avveniristiche è quella di avere un involucro in titanio per il motore che sarà stampato in 3D". Ma la caratteristica più interessante di Stratos V è appunto quella di essere progettato e costruito interamente da studenti: benché finanziati da sponsor di primissima fascia come il colosso Airbus, il vettore è interamente realizzato da giovanissimi, "circa duecento, suddivisi in tante piccole équipe quante sono le componenti di un razzo, dagli elementi legati all’aerodinamica fino alla messa a punto dei paracadute".

Boccaccini fa parte della squadra che si occupa di ‘Electronics, avionics and control’, quello che potrebbe essere definito il ‘cervello’ del vettore. La sua è una generazione di studenti approdata sui banchi delle università nella convinzione di poter vedere con i propri occhi, entro fine secolo, degli astronauti spingersi oltre i confini dell’universo fino ad oggi esplorato, "una fascinazione che è merito anche del mio professore di fisica al liceo Oriani, Pierfrancesco Buonsante, fra coloro che mi hanno convinto a dedicarmi all’Ingegneria aerospaziale". Lo spazio non è più monopolio di Nasa, Esa e Roscosmos: Florida, Guyana Francese e Kazakistan non sono gli unici punti da cui effettuare lanci in direzione dello spazio. "Stratos V prenderà il volo dal sud della Spagna", prosegue. "Il suo obiettivo è spingersi fino a settanta chilometri di altezza. L’obiettivo dei cento chilometri, la cosiddetta linea di von Kármán, che segna il confine ultimo dell’atmosfera terrestre, sarà nel mirino presumibilmente di un futuro lancio, in quella che immaginiamo come la naturale evoluzione del progetto: l’approdo nello spazio".

Filippo Donati