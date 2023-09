Un reading dedicato a Michela Murgia

Domani, alle 11, la Casa delle Donne di Ravenna organizza al Fem Garden di via Rocca ai Fossi in zona Rocca Brancaleone, una mattinata di festa in onore di Michela Murgia: ci sarà un reading di brani tratti dai suoi scritti e contributi vari, seguito da un picnic. Entrambi i momenti sono aperti a tutta la cittadinanza. Per il picnic, ognuno può portare il suo pranzo,

l’organizzazione metterà a disposizione le bevande (birra, vino e mirto,oltre ad acqua e analcolici per i bambini).