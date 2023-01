"Un riconoscimento speciale ai nostri angeli custodi"

"Un riconoscimento speciale a due angeli custodi della nostra comunità per la lunga attività medica espletata con professionalità e dedizione". In queste parole è racchiuso l’obiettivo dell’iniziativa di Comune di Massa Lombarda, Pro Loco e Circolo Massese, che si è svolta ieri al Circolo. L’iniziativa voleva essere un segno di gratitudine nei confronti di Guido Preda e di Maurizio Maffioli, stimati medici che per oltre 40 anni hanno messo a disposizione della comunità le loro doti professionali e umane. Nato nel 1951, dopo il liceo classico a Lugo, nel 1977 Guido Preda conseguì, all’Università di Bologna, la laurea in Medicina e la specializzazione in Puericultura. Fu quindi assunto dall’ospedale di Imola per il tirocinio post-laurea in Pediatria e a gennaio 1979 aprì il primo studio. Nel 1980 incontrò Saul Roccati, massese doc, maitre dell’Ala d’Oro di Lugo, privato della compagna a causa di un male incurabile il quale si adoperò per creare a Massa l’Associazione Cittadina Contro i Tumori, presieduta dal dottor Preda. Associazione che iniziò ad organizzare la Festa della Vita, oggi sagra del cappelletto, e che pratica l’assistenza domicilio dei malati. Nel 2000 iniziò con alcuni colleghi tra cui il dottor Maffioli l’esperienza della Medicina di Gruppo in via Baravelli. Nel maggio 2019 è andato in pensione. Un riconoscimento è andato anche a Maurizio Maffioli. Coetaneo di Preda, anch’egli frequentò il Classico, per poi laurearsi in Medicina nell’ateneo bolognese e specializzarsi in Ortopedia a Milano. Poi lavorò in ospedale prima di dedicarsi alla medicina generale. Nel 1989 entrò in contatto col dottor Melandri, che affiancò nel suo ambulatorio di via Vicini a Massa Lombarda e poi sostituì quando il dottore dovette interrompere l’attività per motivi di salute. Dal 2000 visse anch’egli l’esperienza della Medicina di Gruppo. In età da pensione, si è ritirato per dedicarsi a famiglia, arte e tennis.

Luigi Scardovi