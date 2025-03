Un riparo di speranza: rinnovati i locali Caritas

Oggi alle 18 la Caritas Diocesana e la Fondazione Pro Solidarietate inaugurano il dormitorio maschile e il centro diurno ’La Tenda’, i locali rinnovati di via Manzoni 5. L’evento sarà un’occasione speciale per conoscere da vicino gli spazi dedicati all’accoglienza e al sostegno delle persone in difficoltà. Dopo i saluti istituzionali e la benedizione degli ambienti, alcuni ospiti e volontari condivideranno la loro esperienza, offrendo testimonianze sul valore di un luogo sicuro in cui offrire e ritrovare dignità e speranza.

"È un’opportunità molto grande poter aiutare chi ha bisogno di un posto sicuro –dice Nicola Rubbi, operatore del Centro di Ascolto Caritas – il dormitorio serve spesso agli ospiti per riordinare le idee, fare un percorso personalizzato e ottenere più indipendenza; cerchiamo di guardare ai bisogni degli ospiti, in una funzione anche pedagogica". Un aiuto concreto per le persone senza dimora: il dormitorio di prima accoglienza maschile offre 14 posti letto durante tutto l’anno, con un orario di apertura ampliato nei mesi invernali. Nel 2024, ha accolto 52 persone, per un totale di 3.986 accessi.

"Sono stati fatti lavori di imbiancatura – dice Rubbi – e una nuova camera per persone che hanno necessità di fumare durante la notte: la gestione del fumo recava problematiche di difficile gestione; questa inaugurazione mostrerà una struttura più bella, perché anche la bellezza dei posti in cui si sta aiuta il miglioramento dei percorsi". Anche il centro diurno ’La Tenda’, aperto solo nei mesi invernali, è uno spazio di libero accesso per chi vive situazioni di grave marginalità, che offre possibilità di incontro e socializzazione.

"È stato ritinteggiato per essere più accogliente – afferma Rubbi – adesso è aperto il mercoledì il giovedì e il venerdì dalle 16 alle 18 e, grazie alla presenza di un’operatrice e di volontari, propone attività ricreative come giochi da tavolo, un salotto caldo con televisione, accesso al wifi, merenda e caffè, ma soprattutto possibilità di chiacchierare e recuperare le relazioni, che aiutano molto nelle situazioni più difficili".

Negli ultimi mesi dell’inverno 23/24, gli accessi sono aumentati fino a una media di 7-8 persone al giorno, con picchi di 10-15 presenze. L’iniziativa si inserisce nell’impegno costante della Caritas diocesana nel rispondere ai bisogni delle persone più fragili, promuovendo percorsi di inclusione e solidarietà all’interno della comunità. La serata di inaugurazione si concluderà con un momento di convivialità, grazie a un buffet aperto ai presenti.

Caterina Penazzi