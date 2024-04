Un sabato mattina dedicato alla raccolta delle erbe spontanee

Domani, dalle 9.30 alle 11.30, il podere OrtInsieme di Russi propone la raccolta di erbe spontanee buone per la salute e buone da mangiare, insieme all’esperto erborista Matteo Casella. L’iniziativa, dal titolo ’Herba salus’ prevede la caccia alle erbe spontanee nei campi del podere Ortinsieme, durante la quale i partecipanti impareranno a riconoscere la flora selvatica della zona, ri-scoprendone gli usi fitoterapici e culinari; la costruzione di un erbario, che faciliterà la memorizzazione delle diverse tipologie di erbe spontanee e servirà come punto di riferimento per poterle raccogliere in sicurezza. Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione. Per info sui costi e per prenotarsi: 349 9128410 – accoglienza@coopmulino.it