Un salotto con gli scrittori. Appuntamento a Marina

Torna il salotto letterario della Capit, nella cornice del Bagno Luana Beach a Marina di Ravenna. Saranno otto gli appuntamenti della tradizionale rassegna Capit Incontra che porterà sulla spiaggia ravennate personalità di spessore della cultura romagnola e non solo. Anche questa sedicesima edizione darà ampio spazio alla letteratura, alla storia e alle tradizioni popolari della Romagna, senza tralasciare argomenti di attualità. Otto appuntamenti promossi da Capit Ravenna in collaborazione con Pro Loco Marina di Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e con il patrocinio della Regione e del comune di Ravenna.

Il 19 giugno sarà la volta di Andrea Segrè con il suo 7 agosto: ’Globesity - La fame del potere’ (Edizioni Minerva 2024) nel quale l’alfiere della lotta allo spreco alimentare si cimenta in un thriller, ovviamente a base alimentare. Il mercoledì successivo il giornalista e storico ravennate Franco Gàbici presenta ’Guarda che luna…’ con le più belle canzoni e poesie dedicate all’astro d’argento. Il 3 luglio sarà la volta di Eraldo Baldini e di ’Le lunghe ombre fredde’ (Rizzoli 2024). L’autore presenta il suo nuovo romanzo dialogando con Carlo Lucarelli: una vicenda dipanata tra le pieghe oscure della storia del Novecento.

Il 10 luglio tre storie di donne romagnole fra Ottocento e Novecento con Giovanna Montevecchi e ’Il genio muliebre’. Tre brevi racconti di talentuose donne romagnole che hanno dedicato la vita al genio della propria mente.

Mercoledì 17 luglio, l’Associazione per la tutela e la valorizzazione del dialetto romagnolo dedica la serata alla donna, storico simbolo di instancabile operosità: l’Azdora. La serata ’Sotto il segno di Venere: l’Azdora’ è condotta da Carla Fabbri e Nadia Galli, accompagnate dal musiche e canzoni dal vivo di Vittorio Bonetti. Il 24 luglio Giampiero Cilione presenta ’Il viaggio di Helmut’ (Pendragon, 2023): in un’estate della fine degli anni Settanta, in una nota località balneare della Romagna, un adulto signore tedesco e due giovani incrociano le strade delle loro vacanze. Riccarda Casadei il 31 luglio presenta ’Buon compleanno, Romagna mia – Lontan da te non si può star!’, storia e aneddoti sulla canzone Romagna mia nel suo 70° anniversario. Infine l’ultimo appuntamento, il 7 agosto, con Paolo Cortesi che racconta ’Cinquanta cose che non sai di Parigi’ (Intermedia Edizioni, 2024) racconta luoghi, personaggi, fatti, monumenti della capitale francese sconosciuti anche alla maggioranza dei parigini, raccontati dall’autore con la consueta maestria. Si tratta di storie tanto strane da sembrare inventate, nello sfondo di una città che appare in tutta la sua inesauribile ricchezza.