’Un salvadanaio per la città’ Oggi la premiazione

Si è conclusa, promossa da La Cassa di Ravenna e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, in collaborazione con la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, l’iniziativa di educazione civica ‘Un salvadanaio per la città’, rivolta agli studenti delle classi IV e V e agli insegnanti delle scuole primarie. Il progetto ha coinvolto la ‘Garibaldi - I.C. Darsena’ e l’istituto ’Gulminelli’ e la primaria ’Marino Moretti’ di Punta Marina Terme. I salvadanai più belli saranno esposti e premiati oggi, presso i Chiostri Francescani della Fondazione Cassa di Rsparmio di Ravenna nel corso di un evento, alle 10, al quale parteciperanno le classi, Antonio Patuelli, presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna, Nicola Sbrizzi, direttore generale La Cassa di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Giovanna Boggio Robutti, direttore generale della Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio. Poi si terranno dei laboratori coordinati da Laura Ranca, Fondazione per l’educazione finanziaria e dall’economista e formatore Luciano Canova.