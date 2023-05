Un salvadanaio per la città Studenti a lezione di risparmio

Si è tenuto ieri a Ravenna nei Chiostri Francescani della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, con larga partecipazione di studenti e insegnanti, l’evento conclusivo dell’iniziativa di educazione civica e cittadinanza economica ‘Un salvadanaio per la città’, promossa da La Cassa di Ravenna Spa e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, in collaborazione con la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, (promossa da Abi) e rivolta agli studenti delle classi IV e V e agli insegnanti delle scuole del primo ciclo, ovvero le primarie di Ravenna, al quale hanno partecipato tutte le classi iscritte al progetto.

Per l’occasione sono intervenuti Antonio Patuelli, presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna, Nicola Sbrizzi, direttore generale de La Cassa di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Giovanna Boggio Robutti, direttore generale della Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio.

I salvadanai, per i quali sono stati utilizzati materiali di recupero (come bottiglie di plastica, scatole, decorazioni di abiti non più utilizzabili, ecc.), esposti e premiati, sono stati realizzati attraverso lavori di gruppo per sensibilizzare i piccoli studenti verso i concetti di collaborazione, condivisione e inclusione affrontati nelle lezioni.

Al progetto, in particolare, hanno partecipato tre classi di tre istituti di Ravenna, coinvolte la scuola ‘Giuseppe Garibaldi’ - I.C. Darsena e l’Istituto ‘Gulminelli’, entrambe di Ravenna, e la primaria ‘Marino Moretti’ di Punta Marina Terme.

Gli studenti sono stati coinvolti ieri mattina, nei Chiostri Francescani, in un incontro stimolante e interattivo, condotto dall’economista Luciano Canova e dal formatore FEduF Laura Ranca, attraverso dei laboratori pratici con una riflessione stimolante e interattiva sui concetti di economia circolare, risparmio e recupero delle risorse in maniera semplice e divertente attraverso l’uso dei mattoncini.

A tutti i partecipanti, studenti e insegnanti, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione personalizzati, accessori didattici, gadget, volumi e una copia della vigente Costituzione della Repubblica Italiana.