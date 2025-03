Un secolo di vita per la maestra Rossana

C’è un nuova centenaria a Russi. Infatti ieri Rossana Casadio ha compiuto cent’anni, circondata dai suoi familiari: il nipote Alessandro e i pronipoti. Nata a Russi il 26 marzo 1925, nubile e senza figli, ha dedicato la sua vita all’insegnamento nelle scuole elementari e alla cura dei familiari. All’assessora Eleonora Mazzoni, che le ha portato gli auguri da parte dell’Amministrazione comunale e della città, ha svelato il suo segreto di longevità: "Mangiare poco, ma di tutto". E a proposito di buon cibo, visto che lo scorso Natale ha preparato i cappelletti per tutti, non ha mancato di condividere anche un consiglio per una ricetta perfetta: "Formaggio San Pietro e tanta forma!".