Un secolo di vita per Raveliana Brenaggi. Salvò il futuro marito dai fascisti

Filetto in festa per la sua centenaria: a Raveliana Brenaggi gli auguri del vicesindaco. Giovedì Eugenio Fusignani ha fatto visita a Filetto alla signora Brenaggi. La neo centenaria, circondata dai familiari, ha ricevuto da Fusignani gli auguri da parte di tutta l’Amministrazione comunale accompagnati dal dono di un mazzo di fiori e da una pergamena. Alla festa erano presenti le figlie (Laura e Loretta) il fratello Edverardo che le ha regalato uno splendido mazzo di 100 rose rosse, tutti i nipoti e i pronipoti. "Raveliana ha affrontato la vita sempre con la determinazione e la forza che ancora le si leggono negli occhi - ha detto Fusignani – soprattutto per la sua storia che la vide protagonista nel 1944, all’indomani dell’8 settembre e contenuto anche nella storia della loro famiglia scritta dal fratello. Anche per questo merita tutto il nostro rispetto e il nostro affetto, con i migliori auguri della comunità ravennate perché possa continuare la sua vita con la serenità e l’amore che oggi la famiglia, gli amici e i cittadini tutti le hanno riservato". Raveliana nasce a Villafranca di Forlì il 24 febbraio 1924 ed è vissuta sempre a Filetto. Dopo lo sbando dell’esercito rimasto senza direttive, moltissimi furono i giovani militari che lasciarono il fronte e tentarono di tornare alle loro case.

Durante il tragitto erano costretti a nascondersi perché, se scoperti dai fascisti o dai tedeschi, rischiavano l’arresto e la fucilazione. La stessa cosa sarebbe accaduta per chi dava loro aiuto e ospitalità. Alcuni di questi giovani erano stati nascosti in gran segreto in un casolare a Filetto, lontano dalla strada, in mezzo ai campi, vicino al fiume Montone. Ma qualcuno che li aveva visti li denunciò e denunciò la famiglia che li aveva ospitati. Il capofamiglia e due figli, tra i quali c’era il futuro marito di Raveliana, vennero arrestati, portati a Villafranca di Forlì, dove c’era la sede del Comando tedesco di zona e condannati alla fucilazione. La mattina dopo l’arresto, il padre fu costretto a scavare tre fosse nell’orto di un’abitazione vicina. Raveliana non cedette alla disperazione e cominciò, nonostante la situazione estremamente pericolosa, una lunga battaglia per cercare aiuto e testimoni che in qualche modo scagionassero gli arrestati. Alla fine riuscì a fare liberare il futuro marito e i suoi familiari.