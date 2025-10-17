Un secolo in cassaforte. Cent’anni per la filiale della Cassa di Russi

"Siamo nella Wall street di Russi, dove le banche sono tra loro in salutare concorrenza, ed è per me, primo Patuelli non nato a Russi ma cittadino onorario di Russi, un’emozione plurima poter festeggiare i 100 anni di attività di questa filiale della Cassa di Ravenna". Non sono di circostanza le parole di Antonio Patuelli, presidente del gruppo La Cassa di Ravenna, che ieri ha tagliato il nastro di un importante traguardo della banca ravennate e che ha un passato di famiglia nella vicina Chiesuola.

"Come banca siamo proiettati verso il futuro, che sarà un futuro sempre più tecnologico – ha detto Patuelli - ma non perdiamo di vista l’umanità del contatto con i nostri dipendenti e vogliamo lasciare a tutti la libertà di scegliere tra le operazioni online e quelle allo sportello". E se il direttore genarle della Cassa, Nicola Sbrizzi, ha ricordato come il futuro della banca "sia ancorato alle basi di un solido passato con l’unico obiettivo che è quello di servire al meglio i clienti", il prefetto di Ravenna Raffele Ricciardi ha ricordato che "dove c’è uno sportello bancario c’è benessere e sicurezza". Gli ha fatto eco la sindaca di Russi, Valentina Palli, che ha ribadito come i cittadini e le imprese "vedano nello sportello bancario la certezza di una consulenza di qualità. La Cassa di Ravenna è da sempre vicina ai cittadini e alle imprese ma devo ringraziare anche la Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna, e la sua presidente Mirella Falconi Mazzotti, per la vicinanza al territorio e ai progetti sociali che ci consente di portare avanti con i suoi generosi finanziamenti".

Infine, il presidente della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna, Giorgio Guberti, ha elogiato la gestione della Cassa. All’evento hanno partecipato circa 300 tra cittadini e autorità – il parroco di Russi don Luca Ravaglia ha benedetto i locali della filiale - insieme alla direttrice della filiale, Rita Gioacchini, al vice Ivan Badiali e ai colleghi e alle colleghe Lucia Princiotta, Matteo Sechi, Sara Ragazzini, Nadia Viroli, Cinzia Ciani nonché alla direttrice della filiale di San Pancrazio Deborah Vajarelli e al collega Andrea Bernardi.

Giorgio Costa