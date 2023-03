"Un secolo? Non me lo aspettavo Ricordo gli anni da partigiano"

Una vita trascorsa in compagnia del lavoro. Giacomo Costa festeggia oggi i 100 anni. Un traguardo che "non mi sarei mai aspettato – dice – di raggiungere". Giacomo vive a Fruges, frazione di Massa Lombarda a pochi passi dal bar che era abituato a frequentare, fino a quando le gambe lo hanno assistito, per giocare a carte. Uno dei pochi hobby mai avuti insieme alla coltivazione dell’orto. Ora è allettato, seguito dalla figlia Nadia che non lo lascia mai solo e da un amico particolare, ‘Palì’, il micio rosso che trova sempre il modo di intrufolarsi sotto alle coperte per dormire al suo fianco. Giacomo è nato il 9 marzo del 1923 in una casa vicino al fiume fra Voltana e Passo Gatto. "A 6 anni mi hanno messo davanti alle mucche a tirare – ricorda – ma non mi è mai piaciuto fare il contadino. E odiavo la ricchezza".

Il suo ruolo come partigiano, svolto insieme alla moglie Beatrice che lo ha lasciato qualche anno fa, emerge da un quadro che rappresenta il gruppo di cui facevano parte. I ricordi vanno a Bulow, nome di battaglia di Arrigo Boldrini, e alla notte in cui dormì a fianco di Benigno Zaccagnini, segretario alla fine degli anni 1970 dell’allora Democrazia Cristiana "che – ricorda – quella notte cantò Bandiera Rossa insieme a noi". E poi anche a quella giornata trascorsa, sempre da partigiano, a Ravenna, dove non era mai stato. "Non sapevamo come tornare a casa – racconta –. Bussammo alla porta di una casa dove una persona ci spiegò come tornare. Anche quella volta avemmo una grande fortuna perchè nella casa a fianco viveva un fascista. E di sicuro, se avessimo bussato li, non saremmo tornati". Il lavoro di camionista per il trasporto della frutta lo ha portato continuamente in giro per l’Italia, fino alla pensione. "Ero un ragazzo sveglio, abbastanza simpatico, non bello ma piacente – ricorda con un pizzico di orgoglio –. Sono stato un uomo buono, obbediente". "A volte – aggiunge la figlia – un po’ cocciuto". Dei sette figli, fra 6 fratelli e una sorella, di cui fa parte, Giacomo non è l’unico ad aver raggiunto un traguardo importante. Anche Francesco, classe 1927, vive ancora. "L’ultima volta che l’ho visto è stato due anni fa" confessa. Al compleanno di oggi con la famiglia seguirà nei prossimi giorni la festa ufficiale in cui parteciperà pure il sindaco Daniele Bassi.

m.s.