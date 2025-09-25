Un secolo per Lucia: "Sto bene da single. Adottata da Ravenna"

Un secolo di vita. È imponente anche solo a dirlo: eppure proprio oggi Lucia Semeraro, ormai lontanissime origini tarantine, compie 100 anni. Nata in un’altra epoca, quando il mondo era davvero differente, oggi festeggerà pranzando al ristorante con la pronipote Vittoria – figlia della minore delle sue sorelle – ma non perde un colpo, anche se ricordare oltre 36.500 giorni, e 900.000 ore non è proprio impresa semplice. "Sono nata il 25 settembre 1925 – racconta con voce squillante e senza esitazioni la stessa neocentenaria – in Puglia, esattamente in provincia di Taranto: eravamo sei sorelle e io ero la penultima, con nostra madre nata nell’Ottocento. Purtroppo, quando ho compiuto dieci anni è venuto a mancare nostro padre: parliamo nel 1935 e naturalmente c’era tanta povertà. Sono anche andata a servizio, sono andata a lavorare in campagna e confesso che sono stata costretta anche a rubare la legna per scaldarci. Ovviamente, avendo 15 anni, ho ricordi molto nitidi della Seconda Guerra Mondiale, della miseria imperante in quel periodo: con sei bambine non era certo facile per mia madre e anche per tutte noi. Insomma è stata davvero dura".

Poi, finita la guerra e in pieno dopoguerra, il cambiamento quasi epocale che ha portato Lucia Semeraro a mutare completamente vita e latitudini. "Una delle mie sorelle, Teresa, ha sposato un romagnolo, così nel 1958 l’ho raggiunta e ormai sono più di 65 anni, esattamente 67, che abito a Ravenna. Purtroppo tanti amici e amiche non ci sono più, come non ci sono più le mie sorelle e neppure il marito romagnolo. Ma del resto è il brutto di essere vissuta così a lungo: hai salutato tantissime persone: però non mi sono mai sposata, ho preferito restare da sola. Non si sta poi così male. Ora gli anni sono tanti ma, tutto sommato, mi sento bene anche se le gambe non sono più quella di una volta". A Ravenna, poi, si è sempre data molto da fare: "Una volta arrivata ho lavorato per tantissimi anni a Marina, al ristorante Al Porto. Ma anche all’hotel Bisanzio come guardarobiera: non ho avuto figli. Festeggerò il mio compleanno con Vittoria, che abita a Forlì".

Ugo Bentivogli