Un semaforo a chiamata per i ragazzi delle scuole

È stato attivato un nuovo impianto semaforico a chiamata per l’attraversamento ciclo-pedonale lungo via Di Vittorio, in prossimità della rotatoria delle scuole di Bagnacavallo. "L’intervento, voluto dall’amministrazione comunale – si legge in una nota del Comune –, ha come obiettivo primario il miglioramento della sicurezza stradale, in particolare per gli studenti e le famiglie che ogni giorno raggiungono il polo scolastico attraversando un’arteria a elevato traffico veicolare".

Nei primi giorni di attivazione, la polizia locale ha affiancato l’iniziativa con un’attività di informazione sulla novità, rivolta in particolare agli alunni, per illustrare il corretto utilizzo del nuovo dispositivo semaforico. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di tutela dei percorsi scolastici, già avviata negli anni scorsi con l’installazione di un analogo impianto lungo via San Vitale, nei pressi del ristorante ’L’Infinito’.

Contestualmente, sempre a Bagnacavallo, è in corso di installazione un rilevatore automatico di infrazioni semaforiche in via Bagnoli, all’altezza dell’incrocio con via Bruciamolina. Il dispositivo, posizionato in corrispondenza dell’attraversamento ciclopedonale esistente, nasce da una richiesta condivisa con i residenti della zona, che da tempo segnalano criticità legate all’intenso traffico del tratto.

"Questa misura, oltre a rafforzare la sicurezza locale – prosegue la nota del Comune –, anticipa l’incremento previsto di transiti ciclabili e pedonali una volta realizzata la ciclovia Bo-Ra (Bologna-Ravenna), attualmente in fase di progettazione e destinata a passare proprio da via Bruciamolina e dal limitrofo attraversamento semaforico".