Un settimana di socialità: "Per stare insieme e divertirsi"

Tornano anche nel 2024 gli appuntamenti di ‘Ci vediamo al parco’, progetto di socialità a cura del Teatro Due Mondi, nato per sanare attraverso il teatro di strada le ferite urbanistiche e relazionali di varie parti di Faenza. Quest’anno il progetto non poteva non approdare in quei quartieri che hanno visto l’alluvione del 2023 segnare un prima e un dopo nella loro storia cittadina. L’invito del Teatro Due Mondi – "venite in bici!" – è un inno alla riappropriazione urbana di quei luoghi da parte della comunità. Il via alla pedalata avrà luogo in piazza del Popolo domani alle 18, con una prima tappa nel parco Liverani di via Renaccio e una seconda nel parco Azzurro di via Lesi, due dei luoghi in cui la piena arrivata dal Lamone si abbatté nella maniera più violenta, costringendo le persone a rifugiarsi sui tetti.

Lo spettacolo di mercoledì 4, dal titolo ‘Il campione e la zanzara’, a cura di Faber Teater, vedrà le maschere Guide del tempo prendere gli spettatori per mano, accompagnandoli lungo la vita dell’"Airone" Fausto Coppi e della zanzara Anifele, che lo punse nel corso di un viaggio in Africa contagiandolo poi con il virus della malaria. Venerdì 6 settembre, alle 21, è in programma il secondo spettacolo, questa volta al parco Mita, già protagonista del primo tempo del progetto rivolto ai quartieri più fragili: ‘Dreaming Costa Rica’, a cura di Natiscaldi Dt, accosta il paradiso terrestre centramericano – uno dei luoghi dove l’umanità ha trovato l’equilibrio con la natura – con le mostruosità di cui fu invece vittima l’orso bruno trentino M49, meglio conosciuto come Papillon per le rocambolesche fughe che facevano seguito alle periodiche catture, bersaglio di odio irrazionale da parte della popolazione e dal 2020 detenuto in un recinto di massima sicurezza. Lo spettacolo immagina di vederlo scavalcare anche quelle recinzioni, e di approdare in Costa Rica, dove otterrebbe tutto quel che ha sempre chiesto: una foresta in cui vivere libero.

La rassegna si chiuderà mercoledì 11 settembre, alle 18, al parco Tassinari di via Cavour, con lo spettacolo in spazi aperti ‘Valzer’, del Teatro tascabile di Bergamo. L’area verde sarà colorata da grandi valzer ballati sui trampoli, con gli attori che spunteranno da vari luoghi per radunare il pubblico ad assistere allo spettacolo.

Filippo Donati