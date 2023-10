Un sistema di allerta farà ripartire i treni

L’incubo volge al termine: la ferrovia faentina riaprirà entro fine anno. A dare la notizia in diretta, telefonicamente, è il sindaco di Marradi Tommaso Triberti, all’uscita della riunione avuta con i tecnici di Rete ferroviaria italiana, Trenitalia e con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana. "E’ tutto vero – conferma il primo cittadino, non poco emozionato – ci hanno comunicato che i treni ricominceranno a viaggiare. Il servizio andrà forse rivisto per quanto riguarda gli orari, ma si riparte. Questo è l’importante". A consentire la riapertura sarà un sistema di allerta che Rete ferroviaria italiana ha messo a punto insieme al Cnr, il quale permetterà di far viaggiare i treni pure sulla linea Faenza-Lavezzola, anch’essa chiusa sin dall’alluvione: durante la riunione è stato comunicato che anche questa linea – che collega Faenza con Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda e Conselice – riaprirà entro fine anno.

"E’ stata accolta la nostra richiesta – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini –. Cittadini e pendolari viaggeranno in totale sicurezza. Al Commissario chiediamo le risorse per un piano di messa in sicurezza dalle frane nel territorio interessato dalla linea". Sono tre in particolare gli smottamenti che minacciano i binari tra Faenza e Marradi: uno, alle spalle del convento Emiliani di Fognano, vede il fronte di frana ad appena un paio di metri dai binari, mentre più a monte, in corrispondenza della frazione di Casale e del cimitero di Sant’Eufemia, due enormi frane hanno letteralmente cambiato la morfologia delle colline, alterata sensibilmente fino a una ventina di metri dal tracciato dei binari. La linea per Lavezzola, scorrendo interamente in pianura, non ha ovviamente di questi problemi: nel suo caso ad aver impedito così a lungo la riapertura sono stati in particolare i danni riportati dall’argine del Santerno in corrispondenza del ponte ferroviario di Sant’Agata, che fu ricostruito più alto, non consentendo per tutti questi mesi il passaggio dei treni. Il sistema di allerta dei fenomeni franosi messo a punto dal Cnr consentirà di tenere monitorate queste e altre situazioni: i treni nel frattempo potranno comunque ripartire. Restano confermati i servizi sostitutivi su gomma messi in circolazione, dall’inizio dell’anno scolastico, per ridurre al massimo i disagi di studenti e pendolari. La linea Faenza-Firenze era diventata col passare dei mesi un simbolo della lotta per la sopravvivenza delle aree interne italiane: la questione era anche approdata di recente in Parlamento, attraverso un’interrogazione depositata dalla deputata ligure di Italia Viva Raffaella Paita.

"Come avevamo previsto – prosegue Corsini – occorrevano studi approfonditi e soluzioni efficaci. Il contributo e la disponibilità dei tecnici di Cnr e Rfi, che ringrazio, hanno portato a una svolta. Allo stesso tempo – prosegue l’assessore – è necessario che il Commissario Figliuolo preveda le risorse, nel territorio interessato, per un piano di messa in sicurezza dalle frane. Mantenere vive e abitate le nostre montagne è e continua a essere il nostro impegno per una regione inclusiva e attrattiva".

Filippo Donati