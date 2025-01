Un soggiorno alle terme per i pazienti di Pediatria

‘Operazione Natale’ è un gesto di solidarietà per regalare un sorriso ai bambini e alle famiglie che affrontano momenti difficili. Il Grand Hotel di Riolo Terme, in collaborazione con le Terme di Riolo, per Natale 2024, ha deciso di regalare ai piccoli pazienti del reparto pediatrico di Forlì un soggiorno rigenerante nella storica struttura, all’insegna del relax e del benessere termale.

Un’occasione di svago pensata per i bambini e le loro famiglie, che permetterà loro di trascorrere del tempo insieme lontani dalle preoccupazioni quotidiane. "Crediamo che il benessere non sia solo fisico, ma anche emotivo – ha dichiarato Corrado Della Vista, amministratore del gruppo –. Con questa iniziativa vogliamo donare ai piccoli ospiti e alle loro famiglie un’esperienza speciale, in cui possano ritrovare un po’ di leggerezza e momenti di gioia".

A queste parole si aggiunge il commento del direttore marketing delle Terme di Riolo, Emanuele Salvatori. "Le Terme – dice – sono da sempre vicine alle comunità locali e questa azione di beneficenza si aggiunge alle altre messe in campo durante la stagione 2024".

Il soggiorno prevede per i piccoli ospiti un pernottamento in camere di livello 4 stelle dotate di ogni confort ed un accesso alle piscine termali.