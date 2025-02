"Un solo difetto. Pochi parcheggi"

"Borgo San Rocco – dice Antonio Orlando, titolare di un negozio di frutta, verdura e gastronomia in piazzetta Anna Magnani – è come se fosse un paese dentro la città. Io ho lavorato per tredici anni in un altro locale a fianco a questo, poi ho deciso di ingrandirmi e di trasferirmi. È stato un investimento importante, ma ci ho creduto. Nel quartiere vivo con la mia famiglia, i miei figli vanno a scuola qui e mi sono sempre sentito a casa, anche se vengo da fuori. Se devo dire un difetto, penso al traffico e alla carenza dei parcheggi, soprattutto da quando hanno concesso di parcheggiare nelle strisce blu anche ai residenti e questo ha diminuito la rotazione. Il parcheggio rimane un problema".