Un successo la raccolta fondi

Ha fatto centro ’Faenza, tieni botta!’, serata benefica organizzata venerdì al teatro Masini per raccogliere fondi. Il pubblico ha riempito sia il teatro che piazza Nenni, dove grazie a un maxi-schermo era possibile assistere allo show organizzata da Mei e Ridens per raccogliere fondi a favore degli alluvionati e della scuola di musica Artistation (distrutta dall’acqua), dove artisti, pubblico, conduttori, volontari, cittadini, spiegano, "si sono fusi in una voce sola per la ripresa e la ripartenza, la vicinanza e la solidarietà". Per raggiungere l’obiettivo era necessario uno cast di livello. Sul palco si sono alternati Giuseppe Giacobazzi, Gene Gnocchi, Duilio Pizzocchi, Cristiano Cavina e Cricca, Silvia Mezzanotte, Giovanni Truppi, Alessandro Gaetano, Enrico Capuano, Roberta Giallo, Nevruz, Emisurela, Loading e Alvio Focaccia che hanno entusiasmato il pubblico in una serata di altissima qualità. Presente, raccontano gli organizzatori, "un pubblico attento e partecipe, che aveva portato le sedie da casa come i trebbi di un tempo, per vedere il tutto in diretta in uno schermo in piazza Nenni, proprio di fronte al teatro Masini". Sono molte le testimonianze di vicinanza che arrivate: l’Associazione di Italo - Americani New York Canta ha fatto una donazione e attivato collaborazioni, Marisa Laurito inaugurerà il Teatro Trianon a Napoli con una raccolta fondi a favore di Faenza, i Beatlesiani d’Italia a Brescia stanno raccogliendo fondi e Paolo Cevoli, anche lui a Faenza in questi giorni, ha chiesto di fare una seconda grande serata di raccolta fondi per potervi partecipare.