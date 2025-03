Un successo la serata solidale ’Ciotole d’Autore’

Si è conclusa con successo la serata di giovedì 20 marzo dell’evento benefico ’Ciotole d’Autore’, appuntamento organizzato da Ente ceramica Faenza in collaborazione con il Comune di Faenza e il Rotary Club Faenza. L’iniziativa, che unisce arte ceramica e solidarietà, ha visto la partecipazione di circa 150 persone, tutte riunite al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza per la serata durante la quale si assegnavano le 120 ciotole donate dai ceramisti che hanno preso parte all’ultima edizione di Argillà Italia. Il ricavato della serata, che ha compreso una cena preparata dalla cooperativa faentina Botteghe e Mestieri e la lotteria per l’ordine di scelta delle ciotole, per quest’anno è stato destinato ad Anffas Faenza, associazione che opera a favore delle persone con disabilità intellettiva. Con questa edizione, Ciotole d’Autore continua a supportare progetti di inclusione sociale, contribuendo al miglioramento della qualità della vita per le persone più vulnerabili. "Un successo senza precedenti, che conferma la forza e la bellezza di un progetto che da sei anni resiste alle difficoltà, come il Covid e le alluvioni" ha detto il sindaco di Faenza, Massimo Isola. "È un’iniziativa che unisce la ceramica alla solidarietà, creando occasioni di incontro e collaborazione tra diverse realtà del terzo settore".