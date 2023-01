‘Un tè a Ca’ Vecchia’ e si ritrova la socialità

Una serie di appuntamenti che mirano a riportare il desiderio di trovarsi in compagnia, superando quella barriera psicologica che, pandemia prima e crisi economica poi, si è insinuata nelle persone, specialmente quelle più deboli e più predisposte alla solitudine. Stiamo parlando di ‘Un tè a Ca’ Vecchia’, la cui presentazione è avvenuta nei giorni scorsi nella dinamica sede del centro sociale Ca’ Vecchia di Voltana. A spiegare la lodevole iniziativa è Mauro Zanoni, uno dei responsabili nonché anima dell’accogliente struttura di piazza Teseo Guerra. "Il sottotitolo dell’invito – osserva – recita “se non vieni, ti veniamo a prendere noi”, una simpatica “minaccia” che invece vuole segnalare la possibilità di partecipare a chi non ha i mezzi di accedere all’iniziativa. Sarà infatti possibile richiedere il servizio di trasporto di andata e ritorno dalla propria abitazione, ovviamente del territorio limitrofo. Il centro sociale è infatti dotato di due automezzi attrezzati anche per il trasporto di carrozzine, che permettono di superare ogni possibile impedimento a partecipare". Zanoni sottolinea che la speranza è quella di "riuscire creare un ambiente diverso da quello che ti aspetti, tra curiosità e tradizione, per tutta la famiglia, ma anche per gli amici di ogni età. Una sorta di compromesso tra casa propria e uno spazio commerciale". Nei giorni scorsi si è per così dire rotto il ghiaccio con la classica tombola di Natale, ma tra le attività che verranno proposte non mancheranno visite virtuali a musei e città d’arte, momenti di ascolto musicale, giochi di squadra e di sviluppo della memoria e della conoscenza, letture di brani, racconti e poesie e trebbi. Naturalmente l’ospitalità prevede il momento clou: per tutti ci saranno tè, tisane e cioccolata in tazza, accompagnate da biscotti, torte e dolci.

Ma come nasce l’idea? "Dalla constatazione – spiega Zanoni – della crescente difficoltà a uscire dai propri spazi di casa, a incontrare persone, a fare comunità e a viaggiare. La natura del centro sociale di Voltana è idonea allo scopo, utilizzando le strutture e le risorse disponibili e un pizzico di fantasia nelle proposte. Sugli stessi obiettivi si stanno organizzando corsi di cucina per bambini, incontri per teenager e salotti tra gruppi di amici. La visione di un centro sociale attivo, dove partecipare significa trascorrere il tempo in positività, scoprire nuovi interessi o coltivare abitudini o ritrovare quelle perse. Banale ma indispensabile per invertire la tendenza e riportare la voglia di qualcosa di nuovo".

Il progetto è candidato alla possibilità di cofinanziamento da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Nata nel 1986, Ca’ Vecchia è un’associazione da sempre impegnata nella possibilità di rispondere alle esigenze delle persone e del territorio, in proprio o in collaborazione con altre realtà associative o enti pubblici: trasporto di mensa a casa di anziani, trasporto di anziani e disabili da casa alle strutture ospedaliere e tante altre iniziative. Il prossimo evento di ‘Un tè a Ca’ Vecchia’ è in programma domenica 22 gennaio alle 14.30. Informazioni per tutti coloro che non sono autonomi, chiamando i numeri 338.3525912, 339.1915949, 0545.38555.

Luigi Scardovi