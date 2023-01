‘Un tè a Ca’ Vecchia’ tra aperirock e trebbo

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti al centro sociale Cà Vecchia di Voltana, grazie all’associazione nata nel 1976, da sempre impegnata a rispondere alle esigenze delle persone e del territorio, in proprio o in collaborazione con altre realtà o enti pubblici. Il primo appuntamento, denominato ‘Apericena a suon di rock’, è in programma oggi: si inizia alle 16 con un laboratorio di cucina gratuito per bambini e ragazzi. Dalle 18.30 buffet salato e dolce, accompagnato dalla musica dei dj Goni e Febius. Non mancheranno, poi, giochi per i più piccini. L’evento, finalizzato a raccogliere fondi per i futuri laboratori didattici, è a cura dell’associazione ‘Cà Vecchia’ e di Eleonora Bonincontro, una "mamma con la passione per la cucina" come ama definirsi, che alla fine dello scorso ottobre aveva organizzato, riscuotendo tanti consensi, il laboratorio di cucina ‘Deliziosi Pasticci’, rivolto a bambini dai 6 anni in su. È gradita la prenotazione: Eleonora (349.0672892) o Paola (349.5168115). Domani, invece, a cura dello stesso centro sociale di piazza Teseo Guerra, è in programma il secondo appuntamento di ‘Un Tè a Ca’ Vecchia’, iniziativa che mira a riportare il desiderio di trovarsi in compagnia, superando quella barriera psicologica che, pandemia prima e crisi economica poi, si è insinuata nelle persone, specialmente nelle più deboli, in quelle più predisposte alla solitudine. A partire dalle 14, giochi di società, trebbo e proiezioni visite virtuali a musei e città d’arte. Alle 16.45 ‘Tè alla Cà Vecchia’ con tè, tisane, cioccolata in tazza, biscotti, torte e dolci per tutti. Ospiti speciali Michele Fenati e Vincenzo Fabbri, che proporranno ‘Le canzoni della nostra vita’. Tutti coloro che non sono autonomi e che necessitano del trasporto possono contattare, possibilmente entro oggi alle 18, i seguenti numeri: 338.3525912, 339.1915949 e 0545.38555.

Luigi Scardovi