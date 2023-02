Un tè insieme ai gatti In 250 all’iniziativa

In oltre 250 hanno partecipato, domenica scorsa, al Gat-tea, la prima edizione dell’evento organizzato per far avvicinare gli amanti dei gatti agli ospiti dell’infermeria felina di Bizzuno e di raccogliere dei fondi importanti per sostenere l’attività della struttura. "L’idea è nata a dicembre, mentre stavo acquistando i regali di Natale nell’erboristeria ’La Clorofilla’ del Pavaglione e ho notato delle bustine di tea e tisane decorate con disegni felini. Da lì – racconta la volontaria Marianna – ho avanzato la proposta al titolare di organizzare qualcosa insieme. Ed è nato il pomeriggio Gat-tea che ha attirato tantissime persone, molte più di quanto avremmo pensato".

Motivate dall’idea di accarezzare i mici dell’infermeria e di gustare nel contempo dei tea particolari accompagnati da una selezione di biscotti realizzati artigianalmente, le persone hanno continuato a raggiungere l’infermeria durante l’intero pomeriggio a partire dalle 16. Tutte loro, accompagnate dai volontari della struttura hanno fatto visita ai gatti ospitati nelle gabbie, alcuni incidentati e in terapia, altri già disponibili all’adozione.

"Sicuramente ripeteremo l’evento, probabilmente in primavera. Una volta verificata la fattibilità del format, l’idea non si abbandona, anzi si sviluppa e migliora, un po’ come è capitato con la ’serata delle coccole’ che – prosegue Marianna – continuiamo a proporre vista l’affluenza. La volta prossima cercheremo di essere più preparati sperando che anche i lavori che sono ancora in corso abbiano fatto dei passi avanti".

Da mesi, l’area dell’infermeria felina è interessata, alla pari del vicino canile comprensoriale, da interventi di miglioramento e ampliamento che porteranno al completamento di una voliera, di cui al momento esiste solo la copertura, destinata ad ospitare temporaneamente i gatti di colonia da sterilizzare, di una seconda struttura simile e della tettoia di collegamento fra la sede principale dell’infermeria e la voliera di transito.

"I lavori al momento sono in stallo – continua –. Probabilmente riprenderanno nelle prossime settimane per completare gli interventi previsti e questo ci permette di sperare che, la volta prossima, riusciremo ad accogliere i visitatori, la volta prossima, in un contesto più strutturato".

